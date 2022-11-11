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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует обращаться к участникам саммита G20 в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли на саммите онлайн или видеообращение президента.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пескова спросили, почему президент решил не ехать на саммит "Большой двадцатки". "Это было решение именно главы государства, связано с его графиком, связано с необходимостью его нахождения в РФ", - сказал Песков.

По словам Пескова, видеообращение Путина к участникам саммита АТЭС в Таиланде также не планируется.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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