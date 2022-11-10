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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров
Глава МИД Сергей Лавров
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите G20 в Индонезии, сообщили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Подтверждаем", - сказали в МИД, отвечая на вопрос, действительно ли делегацию из России возглавит руководитель министерства.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября.

Летом сообщалось, что индонезийская сторона пригласила на саммит президента РФ Владимира Путина, приглашение было принято, но до сих пор не было ясности с форматом участия России в саммите.

Еще 27 октября Путин не исключал, что поедет в Индонезию. 2 ноября он по телефону обсудил повестку саммита с президентом Индонезии Джоко Видодо. 8 ноября Видодо сказал, что так и не знает, приедет ли Путин на Бали.

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что формат участия российского лидера в саммите на Бали все еще обсуждается и решение будет принято в ближайшие дни.

Индонезия МИД Сергей Лавров Джоко Видодо Владимир Путин Бали Дмитрий Песков G20
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