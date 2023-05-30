Апелляция приостановила банкротство НК "Дулисьма" по заявлению ФНС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник приостановил производство по заявлению Федеральной налоговой службы о банкротстве принадлежащей бизнесмену Алексею Хотину нефтяной компании "Дулисьма".

"Приостановить производство", - сообщает сайт суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд 29 марта решил рассмотреть по правилам первой инстанции дело о введении процедуры наблюдения в НК "Дулисьма".

Такое решение суд тогда принял при рассмотрении жалоб самой компании и межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 (МИФНС по КН №2) на определение Арбитражного суда Москвы, который 9 сентября 2022 года по заявлению инспекции в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в НК "Дулисьма" и включил в реестр кредиторов компании требования налоговиков в размере 13,2 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд рублей основного долга, 5,6 млрд рублей пеней и 3,5 млрд рублей штрафа. Временным управляющим был утвержден Александр Золотухин.

Это повторное заявление налогового органа в отношении НК "Дулисьма" поступило в суд 27 июля 2021 года. При его подаче ФНС просила ввести в отношении должника процедуру наблюдения, включить в реестр кредиторов компании требования МИФНС по КН №2 в размере 32,6 млрд рублей.

Представитель ФНС на заседании 15 декабря 2021 года уточнил размер требований в связи с частичной оплатой задолженности, снизив претензии до 30,8 млрд рублей. На заседании в январе 2022 года уполномоченный орган еще раз уточнил размер требований к АО "НК Дулисьма", размер задолженности, подлежащий признанию обоснованным и включению в реестр должника, по его мнению, составляет 28,3 млрд рублей.

Первый раз ФНС подала иск о банкротстве АО "НК Дулисьма" в декабре 2020 года. Арбитражный суд Москвы на заседании 29 апреля 2021 года по ходатайству налоговиков принял уточнение размера требований к должнику, которые составили 8,5 млрд рублей основного долга, 854,5 млн рублей пеней и 3,2 млрд рублей штрафа.

Тот же суд 8 июня 2021 года ввел процедуру наблюдения в компании и включил в ее реестр кредиторов требования ФНС в размере 11,1 млрд рублей, в том числе 7,5 млрд рублей основного долга, 602,7 млн рублей пеней и 3 млрд рублей штрафа.

Временным управляющим АО "НК Дулисьма" был назначен Алексей Посашков.

Девятый арбитражный апелляционный суд 20 июля 2021 года при рассмотрении жалобы компании-должника отменил определение Арбитражного суда Москвы и прекратил производство по первому заявлению налогового органа о банкротстве "Дулисьмы".

Арбитражный суд Московского округа 18 октября 2021 года отклонил жалобу МИФНС по КН №2 и банка "Югра" на постановление апелляционной инстанции.

НК "Дулисьма" является недропользователем Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Оно подключено к нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан. Запасы нефти оцениваются в 42 млн тонн.

Компания является одним из основных активов Алексея Хотина, который в настоящее время проходит по уголовному делу об особо крупной растрате в банке "Югра", у которого ЦБ отозвал лицензию в 2017 году.

В конце октября 2022 года Альфа-банк подал заявление о банкротстве Хотина. Его рассмотрение отложено на 23 июня 2023 года.

Банк "Югра" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) также пытался банкротить "Дулисьму". Основанием для заявления послужила задолженность компании по 12 договорам поручительства, заключенным банком и "НК "Дулисьма" в 2017 году для обеспечения исполнения обязательств "Саратовнефтедобычи" перед "Югрой". Однако суд прекратил производство по этому заявлению.

Другим крупным кредитором "Дулисьмы" является Россельхозбанк, который ходатайствовал о вступлении в дело о банкротстве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Однако суд отказал ему в удовлетворении ходатайства. По данным СМИ, РСХБ в 2014-м и 2016 годах выдал компании кредиты на 80 млрд рублей.

Апелляционный суд назначил на 15 июня рассмотрение жалоб "Дулисьмы" и банка "Югра" на определение Арбитражного суда Москвы от 13 апреля о включении в реестр кредиторов НК требований РСХБ в общем размере 52,6 млрд рублей.