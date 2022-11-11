В Думе предложили распространить господдержку АПК на элеваторы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Элеваторы необходимо включить в перечень организаций, на которые распространяются меры государственной поддержки российского АПК, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Письмо с таким предложением она направила вице-премьеру Виктории Абрамченко.

"В этом году собран рекордный урожай сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых культур. Вместе с тем у нас по-прежнему наблюдается недостаток элеваторных мощностей для приемки, хранения и подработки зерновых культур, поскольку большинство имеющихся элеваторов и складов напольного хранения было возведено ещё более 30 лет назад, соответственно, не все они отвечают современным требованиям и являются предприятиями с высоким уровнем затрат", - заявила Школкина журналистам.

По ее словам, в настоящее время дефицит ёмкостей для хранения зерновых культур составляет примерно 20 млн тонн, из-за чего аграрии вынуждены размещать урожай на неприспособленных для хранения складах и под навесами. Это приводит к ухудшению качества продукции, а в некоторых случаях – к ее потере.

"Поскольку элеватор как хозяйствующий субъект не ведет собственное производство сельхозпродукции, а оказывает исключительно вспомогательные услуги по приёмке, хранению и подработке зерновых и масличных культур, на него не распространяются меры государственной поддержки, которые предоставляются сельхозпроизводителям, - заявила Школкина. - Вместе с тем он является неотъемлемой и важной составляющей в организации производства и реализации зерновых и масличных культур".

В письме к Абрамченко она просит дать соответствующее поручение проработать вопрос о включении организаций, оказывающих услуги по приёмке, хранению и подработке зерновых культур, в перечень организаций, на которые распространяются меры государственной поддержки, в том числе льготное инвестиционное кредитование.

По данным Минсельхоза, на 9 ноября РФ собрала 152,2 млн тонн зерна (в бункерном весе), что на 30 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.