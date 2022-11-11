Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Думе предложили распространить господдержку АПК на элеваторы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Элеваторы необходимо включить в перечень организаций, на которые распространяются меры государственной поддержки российского АПК, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Письмо с таким предложением она направила вице-премьеру Виктории Абрамченко.

"В этом году собран рекордный урожай сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых культур. Вместе с тем у нас по-прежнему наблюдается недостаток элеваторных мощностей для приемки, хранения и подработки зерновых культур, поскольку большинство имеющихся элеваторов и складов напольного хранения было возведено ещё более 30 лет назад, соответственно, не все они отвечают современным требованиям и являются предприятиями с высоким уровнем затрат", - заявила Школкина журналистам.

По ее словам, в настоящее время дефицит ёмкостей для хранения зерновых культур составляет примерно 20 млн тонн, из-за чего аграрии вынуждены размещать урожай на неприспособленных для хранения складах и под навесами. Это приводит к ухудшению качества продукции, а в некоторых случаях – к ее потере.

"Поскольку элеватор как хозяйствующий субъект не ведет собственное производство сельхозпродукции, а оказывает исключительно вспомогательные услуги по приёмке, хранению и подработке зерновых и масличных культур, на него не распространяются меры государственной поддержки, которые предоставляются сельхозпроизводителям, - заявила Школкина. - Вместе с тем он является неотъемлемой и важной составляющей в организации производства и реализации зерновых и масличных культур".

В письме к Абрамченко она просит дать соответствующее поручение проработать вопрос о включении организаций, оказывающих услуги по приёмке, хранению и подработке зерновых культур, в перечень организаций, на которые распространяются меры государственной поддержки, в том числе льготное инвестиционное кредитование.

По данным Минсельхоза, на 9 ноября РФ собрала 152,2 млн тонн зерна (в бункерном весе), что на 30 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минздрав рассмотрит вопрос о запрете абортов с 15 до 18 лет без согласия родителей беременной

Американский научный центр имени Вудро Вильсона признан нежелательным в РФ

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о завершении переброски войск на левый берег Днепра

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 21 ноября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 21 ноября

Что произошло за день: четверг, 10 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });