Минсельхоз допустил увеличение господдержки АПК в 2023 году до 475,7 млрд рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В 2023 году господдержка агропрома из федерального бюджета может увеличиться до 475,7 млрд рублей, сообщила в Совете Федерации замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

"Если в этом году общий объем финансирования на три госпрограммы, а у нас сейчас три госпрограммы, - 463 млрд рублей, то на 2023 год (по проекту бюджета - ИФ) - 432 млрд рублей. Но ко второму чтению (проекта бюджета - ИФ) наше финансирование будет увеличено, дополнительно депутаты нам добавили 14 млрд рублей, - сказала она. - И у нас есть в законе о бюджете специальная статья, которая нам позволяет 30 млрд рублей в случае получения допдоходов от пошлин распределить на госпрограммы дополнительно".

Таким образом, подчеркнула Фастова, после всех внесенных изменений общий бюджет на 2023 год составит 475,7 млрд рублей, "что по сути выше, чем в 2022 году".

Выступивший на слушаниях в Совфеде директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаил Санакоев подтвердил, что вопрос о выделении дополнительных 14 млрд рублей решен, эти средства будут в поправках к проекту бюджета ко второму чтению.

Фастова уточнила, что в этом случае финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства будет увеличено почти до 400 млрд рублей, вырастет и господдержка госпрограмм развития сельских территорий и вовлечения в оборот земель сельхозназначения.

Касаясь основных направлений господдержки, замминистра сообщила, что "основной акцент продолжаем делать на развитие инвестиций и на техническую модернизацию". Согласно презентации, доля финансирования программы стимулирования инвестиционной деятельности в общем объеме поддержки составляет 50,4% (до изменений запланировано 173,4 млрд рублей), доля программы по развитию отраслей и технической модернизации АПК - 23,8% (81,9 млрд рублей). "Это наши основные направления, они у нас всегда были, и мы будем их поддерживать", - подчеркнула она.

Замминистра также отметила, что финансирование госпрограммы вовлечения сельхозземель в оборот практически приближается к предусмотренным в ее паспорте показателям. В 2023 году на нее предусмотрено 38,4 млрд рублей (40 млрд рублей по паспорту). Согласно бюджетной росписи, на 2022 год предусмотрено 25,7 млрд рублей.

Как подчеркнула Фастова, господдержка оказывает значительное влияние на развитие отрасли. "Видим, что с каждым годом у нас растет удельный вес прибыльных компаний", - сказала она. Согласно презентации, доля прибыльных хозяйств в 2021 году составила 86,2% против 86,1% в 2020 году и 84,1% в 2019 году. "В 2000 году картинка была ровно наоборот - у нас было 86% убыточных предприятий", - отметила она, добавив, что "рентабельность тоже растет". В 2021 году с учетом субсидий она составила 25,6%, без учета - 21,2% против соответственно 21% и 16,3% в 2020 году и 13,3% и 8% - в 2019 году.

Как сообщил Санакоев, по отдельным отраслям рентабельность в прошлом году была еще выше. По подсолнечнику - 115%, по сое - 89%, по зерновым и зернобобовым культурам - 56,9%, по кукурузе и картофелю - порядка 50%.