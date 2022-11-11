Минцифры согласилось войти в проект по тестированию цифрового рубля

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ готово войти в пилотный проект Банка России по цифровому рублю, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе пленарной сессии форума Finopolis.

"Да", - согласился министр, отвечая на предложение первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой войти в "пилот" по цифровому рублю.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 банков.