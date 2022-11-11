Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Минцифры согласилось войти в проект по тестированию цифрового рубля

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ готово войти в пилотный проект Банка России по цифровому рублю, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе пленарной сессии форума Finopolis.

"Да", - согласился министр, отвечая на предложение первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой войти в "пилот" по цифровому рублю.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 банков.

Минцифры РФ ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минздрав рассмотрит вопрос о запрете абортов с 15 до 18 лет без согласия родителей беременной

Американский научный центр имени Вудро Вильсона признан нежелательным в РФ

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о завершении переброски войск на левый берег Днепра

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 21 ноября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 21 ноября

Что произошло за день: четверг, 10 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });