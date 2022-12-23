Пакет законопроектов об использовании цифрового рубля готов к внесению в Госдуму

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пакет законопроектов, который прописывает в законодательстве РФ все аспекты использования цифрового рубля, готов к внесению в Госдуму, не исключено, что его внесут в пятницу, заявил на пресс-конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы рассчитываем со второго квартала запустить цифровой рубль. В ближайшее время, допускаю, что даже сегодня, будет внесен законопроект, который определяет принципы регулирования использования цифрового рубля, ну и, соответственно, в первом квартале следующего года мы рассчитываем полностью создать правовую основу для того, чтобы цифровой рубль как третья форма нашей национальной валюты (будет эмитироваться ЦБ и его оборот будет контролироваться ЦБ - ИФ) появится у нас в обороте", - сказал Аксаков.

Он отметил, что многие компании, выпускающие, в том числе цифровые финансовые активы, смогут получать цифровой рубль взамен бумажных и безналичных денег в банках. "В принципе банки для оборота цифровых рублей не нужны", - обратил внимание глава думского комитета.

Он отметил, что для работы цифрового рубля необходимо внести изменения в Гражданский кодекс, поэтому пакет законопроектов и процесс принятия нужно синхронизировать с другим комитетом Госдумы - по законодательству, который отвечает за поправки в Гражданский кодекс.

"Закон надо быстрее принять, потому что по нашим планам - не один закон, там несколько законодательных актов, по нашим планам с 1 апреля 2023 г. цифровой рубль должен появиться у нас в экономическом пространстве", - сказал он.