Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Пакет законопроектов об использовании цифрового рубля готов к внесению в Госдуму

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пакет законопроектов, который прописывает в законодательстве РФ все аспекты использования цифрового рубля, готов к внесению в Госдуму, не исключено, что его внесут в пятницу, заявил на пресс-конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы рассчитываем со второго квартала запустить цифровой рубль. В ближайшее время, допускаю, что даже сегодня, будет внесен законопроект, который определяет принципы регулирования использования цифрового рубля, ну и, соответственно, в первом квартале следующего года мы рассчитываем полностью создать правовую основу для того, чтобы цифровой рубль как третья форма нашей национальной валюты (будет эмитироваться ЦБ и его оборот будет контролироваться ЦБ - ИФ) появится у нас в обороте", - сказал Аксаков.

Он отметил, что многие компании, выпускающие, в том числе цифровые финансовые активы, смогут получать цифровой рубль взамен бумажных и безналичных денег в банках. "В принципе банки для оборота цифровых рублей не нужны", - обратил внимание глава думского комитета.

Он отметил, что для работы цифрового рубля необходимо внести изменения в Гражданский кодекс, поэтому пакет законопроектов и процесс принятия нужно синхронизировать с другим комитетом Госдумы - по законодательству, который отвечает за поправки в Гражданский кодекс.

"Закон надо быстрее принять, потому что по нашим планам - не один закон, там несколько законодательных актов, по нашим планам с 1 апреля 2023 г. цифровой рубль должен появиться у нас в экономическом пространстве", - сказал он.

Анатолий Аксаков Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Силуанов призвал регионы не просто ждать дотаций, а развивать экономику

Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие два года

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Депозитарий "СПБ биржи" направил в Бельгию документы для разблокировки ценных бумаг

Инфляция в Японии в ноябре обновила максимум с января 1991 года

Новак заявил о снижении добычи газа в России на 18-20% в 2022 году

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн

Сенат США одобрил проект бюджета в $1,7 трлн на 2023 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });