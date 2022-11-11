Суд отклонил иск кредиторов "Группы Е4" к Абызову на 34 млрд рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск кредиторов АО "Группа Е4" о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму около 34 млрд рублей основателя и бывшего председателя совета директоров компании Михаила Абызова, а также его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента компании Андрея Малышева.

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности на сайте пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 31 мая 2021 года назначил экспертизу по иску. Предметом экспертизы стало изучение сделок, которые совершили ответчики, по мнению кредиторов, "по нерыночной цене" в 2013 году. Эти сделки являются одним из оснований иска. Заключение эксперта поступило в суд 28 апреля 2022 года.

Ранее рассмотрение дела несколько раз откладывалось в связи с поступлением новых аналогичных заявлений. Они были поданы кредиторами "Группы Е4" Александром Матвеевым (долг перед ним составляет около 367 млн рублей), кипрской Redeliaco Holdings Ltd, Альфа-банком, ПАО "Т Плюс", конкурсным управляющим и ООО "СУПТР-10" (долг ему составляет около 80 млн рублей). Суд объединил их в одно производство.

По сообщениям СМИ, Сиротенко стала единственным бенефициаром "Е4" после того, как Абызов в 2012 году перешел на госслужбу, а затем занял пост министра по делам Открытого правительства (находился на этой должности до мая 2018 года). В 2016 году они развелись.

В настоящий момент Абызов является фигурантом уголовного дела, в рамках которого ему вменяется в вину организация преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта 2019 года.

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") и ОАО "Региональные электрические сети" ("РЭС") похитил у компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

20 октября 2020 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Абызову об обращении в доход государства 32,5 млрд руб., которые, по версии надзора, он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

Всего в качестве обвиняемых, включая самого Абызова, к делу привлечены 16 человек, четверо из которых находятся в розыске.

"Группа Е4" – инжиниринговая компания полного цикла, занималась в основном строительством "под ключ" энергоблоков в рамках обязательной программы обновления электростанций в России. Ее клиентами были ПАО "Интер РАО", ПАО "РусГидро", ООО "Газпром энергохолдинг", госкорпорация "Росатом". Группа также участвовала в строительстве космодрома "Восточный".

В 2015 году компания была продана, в числе новых собственников назывался инвестбанкир Сергей Судаков.

В конце 2014 - начале 2015 года ряд банков, в частности, Альфа-банк, обратился в суд с исками к группе, а в октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", краткосрочная кредиторская задолженность компании по итогам 2015 года достигала 35,3 млрд рублей, чистый убыток – 15,6 млрд рублей. Возникшие проблемы менеджмент объяснял кассовыми разрывами, проблемами с привлечением кредитов и дефицитом новых заказов.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") – частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.