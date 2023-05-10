"Россети" получат от государства акции региональной компании РЭС из дела Абызова

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Государство внесет в ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" акции новосибирского АО "Региональные электрические сети" (РЭС), которые государство получило в рамках процесса над экс-министром Михаилом Абызовым.

Указ президента о внесении акций подписан 10 мая, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о передаче "Россетям" в рамках допэмиссии по закрытой подписке около 92,5 млн акций "Региональных электрических сетей". Согласно сайту компании, ее уставный капитал разделен почти на 96,4 млн акций. Передаваемый пакет, таким образом, соответствует всей доле государства в РЭС, которая, согласно отчетности компании, с 1 сентября 2022 года составляет 95,98% акций компании (остальное - у неназванных физических и юридических лиц).

РЭС занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Новосибирской области, ее выручка за прошлый год достигла 17,5 млрд рублей, прибыль - 801,6 млн рублей. Компания была создана в 2004 году в рамках реформы электроэнергетики, принципы которой предусматривали разделение по видам деятельности, как "дочка" "Новосибирскэнерго" - одной из немногих энергокомпаний, находившихся под контролем частных инвесторов, а не РАО "ЕЭС". Вместе с "Новосибирскэнерго" РЭС была частью холдинга Ru-Com, где Михаил Абызов консолидировал свои активы после ухода из РАО. В 2012 году Абызов стал министром по делам открытого правительства, в 2018 году этот пост был упразднен.

В марте 2019 года Абызов был задержан, ему вменили организацию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО", правопреемник "Новосибирскэнерго") и ОАО "Региональные электрические сети" ("РЭС") похитил у компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

В прошлом году акции РЭС были обращены в доход государства - таким способом было исполнено решение суда о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд рублей.

Помимо акций "Региональных электрических сетей" "Россети" получат находящиеся в собственности государства акции новосибирских же АО "Электромагистраль" (его акции были переданы государству тем же решением, что и акции РЭС) и АО "Энергетик". В "Электромагистрали" по состоянию на конец 2022 года Росимуществу принадлежало 64,598%, еще 29,907% было у РЭС. Выручка "Электромагистрали" по итогам 2022 года составила около 1,4 млрд рублей, чистый убыток сложился на уровне 136,4 млн рублей.

АО "Энергетик" же, согласно его отчетности, ранее было ФГУП, реорганизация была проведена в феврале прошлого года, Росимуществу принадлежат 100% в капитале. По итогам прошлого года выручка этой компании составила почти 0,5 млрд рублей, прибыль - 2,88 млн рублей.