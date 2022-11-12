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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

В России за сутки коронавирус выявили у 5 514 человек

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 514 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 554 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

В больницы попали 1 188 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 4,8%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 32 субъектах РФ, снижение - в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 4 субъектах.

За минувшие сутки скончались 62 человека, накануне сообщалось о 67 умерших.

Выздоровели за сутки 5 717 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 494 тыс. 628 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 958 умерших и 20 млн 897 тыс. 855 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 12 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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