Стартовый комплекс для ракет "Ангара" на Восточном построят к августу 2023 года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Завершение строительно-монтажных работ на стартовом комплексе ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный планируется в августе 2023 года, сообщили в субботу в "Роскосмосе".

"По государственному контракту завершение строительно-монтажных работ намечается в августе 2023 года", - заявили в госкорпорации.

"Для обеспечения готовности стартового комплекса к началу летных испытаний в 2023 году реализуется вариант строительства, предусматривающий оптимизацию сроков параллельного проведения строительно-монтажных работ и монтажа технологического оборудования по мере готовности зданий, строений, сооружений и отдельных помещений", - сообщили в пресс-службе.

В "Роскосмосе" отмечают, что оперативное выполнение работ на стартовом комплексе составляет 75%, за ними ведется круглосуточный контроль как с использованием наземных средств, так и с помощью аэро- и космической съемок.

Также, по данным госкорпорации, на космодроме продолжается строительство аэропортового комплекса, который создается в два этапа со сроками завершения работ, соответственно, в декабре 2022 и декабре 2024 года.

"Летное поле сформировано, заканчиваются работы по обеспечению готовности искусственной взлетно-посадочной полосы. В декабре 2022 года на нее планируется принять первый самолет в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Ход работ

Строительство космодрома Восточный ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз", к 2023 году должен быть готов пусковой комплекс для ракет "Ангара", после этого должно начаться возведение третьей очереди для запуска сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".

11 апреля Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщал, что в ходе первого пуска ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года будет запущена легкая версия ракеты.

"Первый пуск "Ангары" состоится в ранее намеченные сроки - декабрь 2023 года. Сначала новый стартовый комплекс космодрома Восточный протестирует "Ангара-1.2", затем тяжелая", - сообщал Рогозин в Telegram.

1 февраля генконструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов сообщал, что ГКНПЦ им. Хруничева создает электрозаправочный макет "Ангары-А5" для испытаний на космодроме Восточный. По его словам, в течение 2023 года макет пройдет испытания на Восточном.