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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Стартовый комплекс для ракет "Ангара" на Восточном построят к августу 2023 года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Завершение строительно-монтажных работ на стартовом комплексе ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный планируется в августе 2023 года, сообщили в субботу в "Роскосмосе".

"По государственному контракту завершение строительно-монтажных работ намечается в августе 2023 года", - заявили в госкорпорации.

"Для обеспечения готовности стартового комплекса к началу летных испытаний в 2023 году реализуется вариант строительства, предусматривающий оптимизацию сроков параллельного проведения строительно-монтажных работ и монтажа технологического оборудования по мере готовности зданий, строений, сооружений и отдельных помещений", - сообщили в пресс-службе.

В "Роскосмосе" отмечают, что оперативное выполнение работ на стартовом комплексе составляет 75%, за ними ведется круглосуточный контроль как с использованием наземных средств, так и с помощью аэро- и космической съемок.

Также, по данным госкорпорации, на космодроме продолжается строительство аэропортового комплекса, который создается в два этапа со сроками завершения работ, соответственно, в декабре 2022 и декабре 2024 года.

"Летное поле сформировано, заканчиваются работы по обеспечению готовности искусственной взлетно-посадочной полосы. В декабре 2022 года на нее планируется принять первый самолет в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Ход работ

Строительство космодрома Восточный ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз", к 2023 году должен быть готов пусковой комплекс для ракет "Ангара", после этого должно начаться возведение третьей очереди для запуска сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".

11 апреля Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщал, что в ходе первого пуска ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года будет запущена легкая версия ракеты.

"Первый пуск "Ангары" состоится в ранее намеченные сроки - декабрь 2023 года. Сначала новый стартовый комплекс космодрома Восточный протестирует "Ангара-1.2", затем тяжелая", - сообщал Рогозин в Telegram.

1 февраля генконструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов сообщал, что ГКНПЦ им. Хруничева создает электрозаправочный макет "Ангары-А5" для испытаний на космодроме Восточный. По его словам, в течение 2023 года макет пройдет испытания на Восточном.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки АО "НПО "Энергомаш" (Московская область), УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан АО "КБХА", Воронеж).

Роскосмос Ангара Восточный
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