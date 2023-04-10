Ракету "Ангара-А5" для первого пуска с Восточного доставят на космодром в сентябре

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" завершает изготовление ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" для первого пуска с Восточного, ее доставка на космодром ожидается в сентябре этого года, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"Завершается изготовление ракеты "Ангара-А5", предназначенной для проведения летных испытаний. Ожидаемый срок поставки "Ангары-А5" на космодром Восточный - сентябрь 2023 года", - сказал Ельчанинов.

Также, по его словам, в мае 2023 года на космодром запланирована поставка полноразмерного электро-заправочного макета тяжелой ракеты "Ангара" для комплексных испытаний агрегатов и систем технического и стартового комплексов.

"Всё это позволяет обеспечить готовность к началу летных испытаний космического ракетного комплекса тяжелого класса в 2023 году", - заявил первый замглавы "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты-носителя "Ангара" в рамках летных испытаний с космодрома Восточный намечается на декабрь 2023 года.

19 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что работы по созданию стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный будут завершены в 2023 году.

Ракеты "Ангара"

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки АО "НПО "Энергомаш" (Московская область), УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан АО "КБХА", Воронеж).

Полностью текст интервью будет опубликован в понедельник в 11:00 по московскому времени на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru.