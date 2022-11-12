Курский губернатор сообщил о повреждении оборудования на подстанции Глушковской РЭС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сброшенном с дрона ВСУ самодельном взрывном устройстве на подстанцию Глушковской РЭС.

"Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых посёлках оказалась обесточена", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, ремонтные бригады уже на месте. Энергоснабжение планируют восстановить в ближайшее время.