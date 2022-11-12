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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Курской области возобновили подачу света после повреждения оборудования на подстанции

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в субботу в своем телеграм-канале о восстановлении электроснабжения, нарушенного в результате сброса на подстанцию взрывного устройства.

"Электроснабжение в Глушковском районе восстановлено", - написал Старовойт.

Ранее губернатор сообщил, что украинские военные сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. В результате было повреждено оборудование, часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена. Пострадавших нет.

Курская область
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