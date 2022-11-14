В отношении мобилизованных будут приостанавливать исполнительное судопроизводство

Исключением останется взыскание алиментов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил к первому чтению законопроект о перечне оснований для приостановки исполнительного судопроизводства для мобилизованных граждан или участников боевых действий. В список не вошла выплата алиментов.

Один из авторов инициативы № 223501-8, первый зампредседателя комитета Дмитрий Вяткин отметил на заседании, что сейчас в законодательстве отсутствуют единообразные основания для приостановления судами производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также приостановления исполнительного производства.

Законопроектом предлагается внести изменения в процессуальные законы и установить единую формулировку, которая позволит приостанавливать рассмотрение соответствующих дел, если ответчиками являются сограждане, которые проходит службу в Вооруженных силах, в том числе в рамках завершившейся частичной мобилизации.

Также Вяткин отметил, что "нужно судебное разбирательство приостанавливать, а вот если уже получен исполнительный документ, то есть уже доказан факт неуплаты, то тогда исполнительное производство уже приостанавливать не надо".

Комитет одобрил законопроект и рекомендовал к принятию в первом чтении. Авторы поправок - группа сенаторов и депутатов.