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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Поправки о перерыве исполнительного судопроизводства для мобилизованных прошли I чтение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет уточняющий перечень оснований для приостановления исполнительного судопроизводства для мобилизованных граждан или участников боевых действий, в эти основания не входит выплата алиментов.

Один из авторов проекта (№223501-8), первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин объяснял, что сейчас в законодательстве отсутствуют единообразные основания для приостановления судами производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также приостановления исполнительного производства.

Законопроектом предлагается внести изменения в процессуальные законы и установить единую формулировку, которая позволит приостанавливать рассмотрение дел, если ответчиками являются сограждане, которые проходят службу в вооруженных силах, в том числе, в рамках частичной мобилизации.

"Нужно судебное разбирательство приостанавливать, а вот если уже получен исполнительный документ, то есть уже доказан факт неуплаты, то тогда исполнительное производство уже приостанавливать не надо", - сказал тогда Вяткин.

Авторами инициативы, помимо Вяткина, стали сенаторы Андрей Турчак, Александр Клишас, а также председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Дмитрий Вяткин Госдума Совет Федерации
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