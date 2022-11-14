Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в Москве 5 декабря

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ состоится в Москве 5 декабря, сообщает сайт Госдумы после совещания, которое провел спикер палаты Вячеслав Володин.

Перед началом заседания ПА ОДКБ соберется Совет ПА ОДКБ, а "на полях" Парламентской Ассамблеи запланировано проведение ряда двухсторонних встреч Володина с главами делегаций.

На совещании по подготовке заседания ПА ОДКБ в повестку предложено включить актуальные для обеспечения коллективной безопасности стран-участниц вопросы: о мерах по недопустимости разработки биологического оружия, о гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом на объектах топливно-энергетического комплекса, а также о защите электоральных процессов и суверенитета в государствах-членах ОДКБ.