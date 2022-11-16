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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Руководители ОДКБ, ШОС и СНГ обсудят евразийскую безопасность на встрече в Москве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Взаимодействие между Организацией Договора о коллективной безопасности, Содружеством Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества обсудят высшие административно-должностные лица этих структур в ходе десятой неформальной встречи, которая состоится в Москве в среду, сообщила ОДКБ.

"Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин обсудят взаимодействие между тремя крупнейшими региональными международными организациями. А также - вопросы в сфере безопасности на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

СНГ на текущий момент объединяет Россию, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Туркменистан и Молдавию.

В составе ШОС восемь стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре государства - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть государств являются партнёрами по диалогу ШОС - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На завершающем этапе вступления в ШОС находится Иран: 15 сентября на саммите Организации в Самарканде Иран подписал об обязательствах республики в ШОС. Процедура вступления началась осенью прошлого года.

ОДКБ ШОС СНГ
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