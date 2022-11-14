ДНР реорганизует посольство в Москве в представительство
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Посольство ДНР в Москве станет представительством субъекта в Москве, заявила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
"На данный момент осуществляются меры по реорганизации посольства в представительство Донецкой Народной Республики в городе Москве, поскольку деятельность представительств субъектов в столице является обычной практикой для Российской Федерации", - говорится в заявлении главы МИД ДНР, распространенном в понедельник пресс-службой ведомства.