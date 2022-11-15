Пожар на территории механического завода в Подольске потушен

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на территории механического завода в Подольске, сообщила пресс-служба МЧС России в понедельник.

"В 23:10 открытое горение на пожаре в Подольске ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что огонь охватил производственно-складское здание на территории завода в Подольске (Московская область), пожар локализовали на площади 2,8 тыс. кв. м. По данным министерства, тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, сложной планировкой здания и сильным боковым ветром.

По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы соседним строениям тоже нет, отметили в МЧС.

В свою очередь прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром на территории бывшего завода в Подольске.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц", - отметили в ведомстве.

ОАО "Подольский электромеханический завод" выпускает электрогидравлические и гидравлические системы управления. Завод был основан в 1900 году как компания Зингер, был единственным в Российской империи заводом швейных машин.