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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Пожар на территории механического завода в Подольске локализован

По предварительной информации, пострадавших нет

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали крупное возгорание на территории механического завода в подмосковном Подольске, сообщила пресс-служба МЧС России в понедельник.

"В 21:37 объявлена локализация на площади 2,8 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что огонь охватил производственно-складское здание на территории завода в Подольске, площадь пожара достигла 2,8 тыс. кв. м. По данным министерства, тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, сложной планировкой здания и сильным боковым ветром. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметили в МЧС. Угрозы соседним строениям тоже нет.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром на территории бывшего завода в Подольске. "В ходе проверки, проведение которой поручено подольской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц", - отметили в ведомстве.

ОАО "Подольский электромеханический завод" выпускает электрогидравлические и гидравлические системы управления. Завод был основан в 1900 году компанией "Зингер", он был единственным в Российской империи заводом швейных машин.

Подольск МЧС Подмосковье
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