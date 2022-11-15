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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Набиуллина выступит в Госдуме по основным направлениям денежно-кредитной политики на два года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит "Основные направления единой денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы", с докладом перед депутатами выступит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Как следует из материалов к заседанию, предусмотрен также содоклад главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, ответы на вопросы от представителей фракций.

Для определения траектории ДКП на прогнозный период до 2025 г. в документе представлены три сценария макроэкономического развития: базовый и два альтернативных ("глобальный кризис" и "ускоренная адаптация").

В базовом сценарии ЦБ предполагает, что введенные против российской экономики ограничения сохранятся на прогнозном горизонте, процесс подстройки экономики к ним может занять до полутора лет.

"Совокупный выпуск, в том числе потенциальный, будет сокращаться, а инфляция временно будет более высокой. Затем, по мере перехода экономики в новое равновесие, экономическая активность начнет восстанавливаться. Темпы роста экономики в период структурной перестройки будут небольшими, но за пределами прогнозного горизонта они могут ускориться за счет формирования в экономике новых производственных взаимосвязей, повышения квалификации рабочей силы и эффективности использования капитала, ввода новых средств производства в эксплуатацию", - напоминается в материалах к заседанию.

Годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к цели вблизи 4% в 2024 году.

По оценкам Банка России, постепенное снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5-8,5% годовых в среднем в 2023 г. и 6-7% годовых в среднем в 2024 г. По мере ослабления инфляционного давления Банк России будет снижать ключевую ставку, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% годовых. Основные риски для базового сценария связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом.

Эльвира Набиуллина Госдума
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