Дума приняла к сведению основные направления единой ДКП на 2023-2025 годы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании приняла к сведению разработанные Банком России основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023-2025 годы и подготовила ряд рекомендаций по доработке документа.

Для определения траектории ДКП на прогнозный период до 2025 года в документе представлены три сценария макроэкономического развития: базовый и два альтернативных ("глобальный кризис" и "ускоренная адаптация"). В базовом сценарии ЦБ предполагает, что введенные против российской экономики ограничения сохранятся на прогнозном горизонте, процесс подстройки экономики к ним может занять до полутора лет.

В совместном заключении комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам, комитета по экономической политике Банку России рекомендуется предоставить более детальный анализ того, как используемые инструменты ДКП во взаимосвязи с другими мерами регулятора будут способствовать структурной перестройки экономики.

"Анализ также не раскрывает перечень ключевых макроэкономических переменных, опираясь на которые Банк России будет рассматривать целесообразность пересмотра ключевой ставки. Раскрытие этих переменных в документе существенно повысит понимание участниками рынка дальнейших шагов Банка России в области ДКП и тем самым повысит качество принимаемых ими решений", - говорится в заключении.

Депутаты обращают внимание на сохранение расхождения между прогнозами Банка России и правительства, которые в "текущих условиях особенно требуют анализа и обоснования". В заключении также рекомендуется ЦБ провести дополнительную работу по анализу влияния ограничений на движение капитала на динамику обменного курса и инфляцию. Комитеты рекомендуют указать в документе возможный перечень корректировок, которые могут быть внесены в ДКП, если новые параметры бюджетного правила будут негативно влиять на достижение целей по макроэкономической и ценовой стабильности.

"Кроме того, оценки требуют и последствия цифровой миграции (отток высококвалифицированных кадров за рубеж, дистанционная работа российских резидентов в компаниях за рубежом и т.п.). В связи с этим документ целесообразно дополнить детальными среднесрочными и долгосрочными прогнозами ситуации на рынке труда, а сценарии - прогнозом уровня безработицы в соответствующем периоде", - говорится в заключении.

Комитеты обращают внимание на существенный разрыв между уровнем инфляции и депозитными ставками, находящимися на уровне около ключевой (7,5% с 19.09.22 - ИФ), что усиливает риски сокращения средств на банковских депозитах. "Это в свою очередь, может сократить базу фондирования банковской системы и негативно повлиять на ее устойчивость", - говорится в заключении.

Депутаты также рекомендуют ЦБ включить в документ анализ влияния механизмов, направленных на разморозку средств частных инвесторов, на инфляцию и ценовую стабильность.