Калининград выбрал квоты на ж/д доставку большинства стройматериалов через Литву

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Строительный комплекс Калининградской области полностью обеспечивается материалами за счет морских перевозок, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

"В настоящее время абсолютное большинство из номенклатуры строительных материалов, необходимых для региона, завозится судами морской грузовой линии Калининград - Санкт-Петербург. Это связано с тем, что область уже выбрала многие квоты, установленные Евросоюзом на различные грузы для железнодорожного транзита по территории Литвы. Так, уже регион не завозит по железной дороге цемент, прокат металлов, пиломатериалы, стекло неармированное, шлаковату и другие стройматериалы. И этот перечень постоянно растет", - сказал Лысков.

По его словам, предвидя данную ситуацию, региональные власти при поддержке федерального центра перевели поставки грузов в Калининград на морскую линию. И если в начале года на ней работало лишь два старых парома, то в настоящее время - 16 паромов и судов, а еще три судна выйдут на линию в ближайшие дни.

При этом фактически все эти суда так или иначе задействованы для доставки в Калининград строительных грузов. Речь, прежде всего, идет о цементе, который области нужен в большом объеме из-за строительства крупных инфраструктурных объектов и жилья, отметил Лысков.

"Однако именно в этом вопросе намечается серьезный прорыв. Так, компания АО "Совфрахт" запускает морскую грузовую линию "Экспресс", которая уже зарегистрирована Федеральным агентством морского и речного транспорта. На нее выходят три однотипных судна – "Механик Котцов", "Механик Ярцев" и "Механик Красковский", которые будут возить в область только цемент. Сегодня (во вторник - ИФ) в порту Бронка идет загрузка "Механика Ярцева", который возьмет на борт 2 тыс. тонн цемента в "биг-бэгах", - сказал Лысков.

Цемент считается у портовиков "быстрым грузом", так как за один раз кран опускает в трюм до 8 тонн. Поэтому уже во вторник судно выйдет в свой первый рейс. Следом за ним на линию встанут и другие "механики". При этом цемент будут доставлять в Калининград и другие суда, отметил пресс-секретарь.

"Серьезных проблем со строительными материалами в регионе нет и не будет. Грузовая линия работает в нормальном режиме. Грузоотправители и получатели уже втянулись и приспособились к морской логистике, которая, конечно, отличается от привычной железнодорожной. Морские перевозки уже доказали свою эффективность и надежность в обеспечении области всем необходимым", - заключил Лысков.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года квоты на железнодорожный транзит подсанкционных грузов. Однако эти квоты постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по нескольким регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

На линиях работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", а также суда типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор", "Спарта" и "Спарта II". Также рейсы совершают сухогрузы "Холмогоры", "Капитан Миронов" "СМП Северодвинск", "СТК-1004", "СТК-1019", "СТК-1023" и "Волго-Балт" 203, "Святая Варвара", "РЗК Константа".