РЖД оценили потери недружественных стран в 2022 году в 125 млн тонн грузов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - По прогнозу ОАО "РЖД" недружественные страны до конца 2022 года потеряют 125 млн тонн грузов из-за введенных ограничений, заявил глава компании Олег Белозеров на пленарной сессии форума "Транспортная неделя 2022".

Он назвал железную дорогу "транспортом дружбы".

"Мы не можем работать, не состыковавшись с другими коллегами. Соответственно, если где-то есть ограничения - мы останавливаемся и все. Соответственно, коллеги в недружественных странах не получили этот груз, транспортники не заработали денег, - сказал глава РЖД.

"Дружественные страны приобрели 60 млн (тонн - ИФ) уже на сегодняшний момент", - отметил Белозеров, добавив, что в рамках работы над транспортными коридорами идет "огромный прирост".