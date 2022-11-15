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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

"Автодор" намерен на четверть увеличить сборы с сети платных автотрасс в РФ в 2022 году

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Доходы от сбора платы на сети платных автодорог госкомпании "Автодор" в 2022 году вырастут на четверть и, как ожидается, превысят 50 млрд рублей, сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2022".

"Пока у нас цифры в 50 млрд рублей нет, но сегодня только середина ноября. План этого года, который мы предполагали, мы уже выполнили. До конца года обозначенную цифру мы, надеюсь, соберем", - сказал Петушенко, отвечая на вопрос о прогнозе сбора платы за проезд на сети "Автодора" в текущем году.

Согласно отчету госкомпании о ее деятельности, за 2021 год доходы от сбора платы на сети "Автодора" составили чуть более 40 млрд руб. Таким образом, по итогам 2022 года ожидается прирост показателя на 25%.

"Пользователи понимают, что дороги востребованы. Например, ЦКАД "поехала". Кроме того, этот год достаточно необычный с точки зрения внутреннего туризма. В условиях неработающих 11 аэропортов юга трасса М4 у нас была крайне востребована, также востребована была и трасса М11", - отметил Петушенко.

По его словам, трафик на сети "Автодора" с начала года изменился в различной степени, в зависимости от трассы, в среднем - вырос на 10%.

Госкомпания "Автодор" управляет сетью из более 4 тыс. км автотрасс, в том числе более 1,9 тыс. км платных. Это, в частности, федеральные трассы М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева", Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД, А113), подъездная дорога к аэропорту "Домодедово" (А105) и "Московское малое кольцо" (А107). Госкомпания осуществляет строительство новой скоростной автомагистрали М12 Москва - Казань.

Автодор Вячеслав Петушенко
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