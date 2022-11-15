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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Кабмин РФ сохранил максимальный размер пособия по безработице в 2023 году на уровне 2022-го

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило минимальную и максимальную величины пособия по безработице на 2023 год в размере 1500 руб. и 12792 руб. соответственно. Таким образом, максимальное пособие сохранено в размерах 2022 года.

Для граждан, признанных безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, минимальная величина пособия по безработице устанавливается в размере 1500 рублей, максимальная величина пособия по безработице устанавливается в размере 12792 рублей - в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5000 рублей - в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице.

Для безработных граждан предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице установлена в размере 1500 рублей, максимальная величина - 12792 рублей без ограничения тремя месяцами.

правительство
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