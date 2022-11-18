Число зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 6,8 тыс.

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В России продолжается снижение числа зарегистрированных безработных, за неделю их количество сократилось на 6,8 тыс. человек, при этом число граждан, находящихся в простое и работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели увеличилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда

"Продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. В центрах занятости зарегистрировано 563,4 тыс. граждан - на 6,8 тыс. человек меньше, чем неделей ранее", - сказала Голикова, ее слова привели в аппарате вице-премьера.

Она отметила, что количество вакансий на портале "Работа России" по-прежнему превышает численных зарегистрированных безработных почти в 4 раза.

При этом, отмечается небольшое увеличение количества сотрудников, находящихся в простое, с 76,3 до 76,6 тыс. человек, и граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - с 82,6 до 84,1 тыс. человек.

Кроме того, как сообщили в аппарате вице-премьера, за минувшую неделю количество заключенных трудовых договоров по-прежнему превышает количество расторгнутых.

По данным Росстата, безработица в России в сентябре 2022 года выросла до 3,9% с 3,8% в августе (исторический минимум за весь период наблюдений с 1991 года), вернувшись на уровень мая-июля.

В апреле показатель безработицы в РФ составлял 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

Общая численность безработных в России в сентябре 2022 года составила 2 млн 887 тыс. человек, что на 32 тыс. выше показателя августа 2022 года.