Подлодка "Уфа" вошла в состав Тихоокеанского флота

До 2024 года Тихоокеанский флот планирует получить все шесть субмарин этого проекта с ракетами "Калибр" на борту

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Уфа", построенная для Тихоокеанского флота (ТОФ), в среду, 16 ноября, вошла в состав российского ВМФ, сообщило министерство обороны РФ.

"Сегодня под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского военно-морского флага на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 "Уфа", - говорится в сообщении.

В соответствии с объявленным приказом главкома ВМФ России "Уфа" зачислена в состав Тихоокеанского флота. Она стала четвёртой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3 строящихся для ТОФ.

Евменов отметил на церемонии, что "подводные лодки данного проекта оснащены самым современным вооружением, а их высокие боевые качества подтверждены успешным выполнением поставленных задач в Чёрном и Средиземном морях, а также в Арктике", говорится в пресс-релизе.

Церемония состоялась в Петербурге на территории предприятия Объединенной судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи".

Евменов ранее сообщал, что "до 2024 года ВМФ России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" целенаправленно для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота".

"Эти подводные лодки обладают отличными характеристиками скрытности и оснащены высокоточным оружием, что позволяет им эффективно выполнять задачи по предназначению", - отметил главком ВМФ.

Согласно открытым данным, тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3 таковы: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой - ИФ) с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").