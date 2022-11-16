Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана добровольцам, участвующим в СВО

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в специальной военной операции.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также устанавливается статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Закон был инициирован 264 депутатами и сенаторами, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.