ГД приняла закон о предоставлении статуса ветерана участвующим в СВО добровольцам

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Закон о предоставлении статуса ветерана добровольцам, участвующим в специальной военной операции, принят Госдумой.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом федерального закона также предлагается установить "статус инвалида боевых действий указанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции".

Законопроект 228180-8 внесли 264 депутата и сенатора во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее Володин сказал: "Это справедливое решение. Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки".