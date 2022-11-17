Скончался один из пострадавших при подрыве на мине в Брянской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг сообщил о смерти одного из пострадавших после подрыва на мине в селе Азаровка.

"В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался", - написал Богомаз в телеграм-канале.

Он добавил, что второй пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел накануне. Богомаз ранее сообщал, что двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения.