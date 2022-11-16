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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Брянской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Автомобиль подорвался на мине в селе Азаровка Брянской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения", - написал он.

По словам Богомаза, на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу.

Брянская область Александр Богомаз
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