Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Брянской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Автомобиль подорвался на мине в селе Азаровка Брянской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения", - написал он.

По словам Богомаза, на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу.