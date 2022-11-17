Военный спутник запустят с Плесецка 27 ноября

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником состоится на космодроме Плесецк 27 ноября. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми.

"27 ноября с космодрома "Плесецк" запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2" в интересах обороноспособности страны", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что старт назначен на промежуток времени с 17:00 до 19:30 по московскому времени.

Резервными датами пуска назначены 28, 29 и 30 ноября.