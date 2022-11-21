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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Запуск ракеты "Союз" запланирован в начале декабря с Плесецка

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз" состоится с 1 по 7 декабря с космодрома "Плесецк", сообщает пресс-служба администрации Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

"С 1 по 7 декабря с космодрома "Плесецк" будет запущена ракета космического назначения "Союз", отделяющиеся части которой упадут в районе между селом Яр-Сале и Порц-Яхой, селом Панаевск и Хадаты-Яха", - говорится в сообщении.

Власти просят жителей района в этот период воздержаться от поездок в направлении факторий Порц-Яха и Хадаты-Яха.

В сообщении подчеркивается, что такие мероприятия на территории района проводятся более 20 лет, населенным пунктам ничего не угрожает. Перед пуском ракеты район падения подлежит обязательному обследованию.

Как сообщалось, 27 ноября с космодрома "Плесецк" запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником. Старт назначен на промежуток времени с 17:00 до 19:30 по московскому времени. Резервными датами пуска назначены 28, 29 и 30 ноября.

Плесецк Союз ЯНАО
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