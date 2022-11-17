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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Песков объяснил изменения в составе СПЧ новыми обстоятельствами

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Смена некоторых членов Совета при президенте по правам человека (СПЧ) связана с постоянной ротацией и с тем, что новые лица могут наилучшим образом представлять гражданское общество в нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах исключения из СПЧ некоторых членов и появления новых лиц.

Как сообщалось ранее в четверг, президент РФ Владимир Путин исключил из Совета по правам человека при президенте правозащитников Игоря Каляпина и Наталию Евдокимову, журналистов Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Верховского, Ивана Засурского, психолога Александра Асмолова, судью в отставке Марию Большакову и общественного деятеля Галину Осокину. Также из совета исключен умерший в мае 2022 года правозащитник Андрей Бабушкин.

Согласно указу, в СПЧ будут включены руководитель регионального исполкома "Народный фронт "За Россию" в Московской области Юлия Белехова, сопредседатель всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, председатель правления "Союза писателей России" Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, спецкорреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по права ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина.

СПЧ Дмитрий Песков
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