ФСИН хочет обязать членов ОНК уведомлять о посещении СИЗО за 48 часов до прихода

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний намерена обязать членов Общественных наблюдательных комиссий уведомлять учреждения ФСИН о планируемом визите за 48 часов до прихода. Проект соответствующего приказа ФСИН размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, "О планируемом посещении следственного изолятора уголовно-исполнительной системы, учреждения комиссия, указывая намеченные к посещению СИЗО, учреждения и даты посещения, уведомляет соответствующий территориальный орган ФСИН России, в ведении которого находятся СИЗО, учреждения, или ФСИН России при посещении СИЗО, находящегося в центральном подчинении ФСИН России, не позднее чем за 48 часов до дня посещения СИЗО, учреждения".

Как говорится в пояснительной записке к проекту, это делается для "организации личной безопасности членов общественной наблюдательной комиссии, а также установления наличия обстоятельств, препятствующих членами общественных наблюдательных комиссий посещать места принудительного содержания".

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил журналистам, что принятие проекта приведет к тому, что "деятельность ОНК по всей России по защите прав заключенных фактически будет остановлена".

"Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной. Часть коллег сообщили мне, что публично сложат полномочия. Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены", - сказал Волков.

По его данным, более 50 представителей региональных ОНК выступили против этого предложения ФСИН. Волков подчеркнул, что принятие этого документа "будет означать начало конца института, который строился 15 лет".

Ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников также заявил, что проект приказа "направлен на уничтожение Общественных наблюдательных комиссий".