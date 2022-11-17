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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Законопроект о продлении эксперимента по курортному сбору прошел в Госдуме I чтение

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает до 2027 года срок проведения в РФ эксперимента по взиманию курортного сбора, ко второму чтению срок может быть сокращен до 2025 года и в контур эксперимента могут быть добавлены новые регионы.

Документ (№99313-8) был внесен в парламент в апреле одним из участников эксперимента - думой Ставропольского края.

Согласно действующему законодательству курортный сбор может взиматься в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, срок проведения эксперимента истекает 31 декабря 2022 г.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает продлить срок проведения эксперимента до 2027 г. Данную инициативу на прошлой неделе в своем заключении поддержало правительство. При этом правительство РФ предложило продлить срок действия эксперимента не до 2027 г., а до 31 декабря 2024 г. и распространить эксперимент на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус" (располагается в Краснодарском крае, на черноморском побережье Сочи - там, где находится основной комплекс олимпийских объектов 2014 года).

В пояснительных материалах к законопроекту приводятся данные Минэкономразвития, согласно которым средства от уплаты курортного сбора в 2018-2021 гг. составили 1 млрд 559,6 млн руб. В период с 1 января по 28 апреля 2022 г. объем средств, собранных от уплаты курортного сбора, составил 200,6 млн руб.

Закон о взимании курортного сбора вступил в силу 30 июля 2017 г. Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. С 11 марта 2022 г. курортный сбор в Крыму отменен; в Алтайском крае (г. Белокуриха) в 2022 г. он составляет 50 руб. в сутки; в Краснодарском крае на территории городского округа Сочи - 50 руб.; на территориях остальных муниципальных образований - 30 руб.; в Ставропольском крае (г. Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск) - 50 руб. в сутки.

Госдума
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