Комитет Госдумы одобрил законопроект о взимании курортного сбора в Петербурге

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник поддержал поправку о расширении эксперимента по взиманию курортного сбора на Санкт-Петербург, но отклонил поправку о возможности введения сбора на курортах Домбая (Карачаево-Черкессия).

Согласно действующему законодательству, курортный сбор может взиматься в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, срок проведения эксперимента истекает 31 декабря 2022 г. Законопроект (№99313-8) о продлении срока действия эксперимента по взиманию курортного сбора до 2027 г. был внесен в парламент в апреле одним из участников эксперимента - думой Ставропольского края и принят в первом чтении 17 ноября. Правительство в своем заключении на документ предложило продлить срок действия эксперимента не до 2027 г., а до 31 декабря 2024 г. и распространить эксперимент на г.Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".

"Мы предлагаем расширить территорию действия эксперимента на город федерального значения Санкт-Петербург и территорию "Сириус", - сказал, представляя поправку на заседании комитета по бюджету в понедельник, сенатор Андрей Епишин.

"По существу в заключении правительства предлагается два вопроса - соглашаются с продлением эксперимента только на два года и одновременно предлагается расширить курортный сбор на крупный город - Санкт-Петербург, а "Сириус", как я понимаю, это больше техническая поправка, потому что "Сириус" является составной частью Краснодарского края, но в связи с изменением статуса по Конституции необходимо внести соответствующие поправки", - пояснил глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Хотелось бы обратить внимание на такой нюанс, что как в Санкт-Петербурге, так и в "Сириусе" нет деления на муниципальные образования, как это есть в других субъектах, вводится целиком в городе федерального значения Санкт-Петербург без деления на муниципальные образования", - уточнила депутат Ольга Ануфриева.

В ходе заседания ряд сенаторов и депутатов от Карачаево-Черкесской республики внесли поправку о включении региона в контур эксперимента. Согласно пояснительным материалам, это позволило бы региону ежегодно собирать с туристов 126 млн руб., из которых 60 млн - это курорты Домбай и Теберда. При том, что ежегодно на инфраструктуру выделяется 5 млн руб. Данная поправка не была поддержана комитетом.

Документ планируется рассмотреть во втором и третьем чтении в ходе пленарного заседания 23 ноября. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Закон о взимании курортного сбора вступил в силу 30 июля 2017 г. Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. С 11 марта 2022 г. курортный сбор в Крыму отменен; в Алтайском крае (г.Белокуриха) в 2022 г. он составляет 50 руб. в сутки; в Краснодарском крае на территории городского округа Сочи - 50 руб.; на территориях остальных муниципальных образований - 30 руб.; в Ставропольском крае (г. Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск) - 50 руб. в сутки.