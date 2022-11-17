Верховный суд предложил расширить применение электронных технологий в судах

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России предложил расширить применение электронных технологий в судопроизводстве, в частности, предложил разрешить судам направлять в электронном виде распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев.

Он рассказал об этом на Конференции председателей Верховных судов стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.

Говоря об информационной политике судебной системы на 2020-2030 годы, Лебедев рассказал, что она предусматривает широкое использование судами социальных сетей, где которых публикуются правовые новости и видеоматериалы.

Сейчас, по его словам, граждане активно используют возможности интернет-ресурсов судебной системы России.

Реализуемая в России концепция повышения доступности правосудия предусматривает упрощение и ускорение процедуры обращения в суды, расширение возможностей дистанционного участия в судебных заседаниях, что способствует укреплению связи судов с местными сообществами, сказал Лебедев.

За 9 месяцев 2022 года в электронном виде в суды подано более 4,3 млн процессуальных документов, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, Лебедев рассказал, что с использованием видеоконференцсвязи в этом году проведено более 350 тысяч судебных заседаний, а с использованием веб-конференции - свыше 300 тысяч судебных заседаний.

"В связи с востребованностью дистанционной формы подачи в суды процессуальных документов с 28 августа этого года официально предусмотрена возможность обращения в суды через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом одного окна", - отметил он.

По его словам, Верховный суд уделяет повышенное внимание вопросам укрепления доверия общества к судебной системе, которое обеспечивается повышением открытости и доступности правосудия.

Важным условием объективного общественного мнения о работе судов является широкое освещение в СМИ, отметил он, и журналисты, присутствующие в судебном заседании, вправе осуществлять письменную и аудио-фиксацию судебного разбирательства, в том числе в режиме реального времени размещать записи в социальных сетях, а также с разрешения суда осуществлять фото- и видеосъемку, онлайн-трансляцию.

При этом он отметил, что проведение закрытого судебного заседания допускается только по основаниям, предусмотренным законом, и Верховный суд неоднократно обращал внимание судей, что эти основания не подлежат расширительному толкованию.