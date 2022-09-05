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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

Кремль заявил, что закрытый режим суда над Сафроновым обусловлен сутью серьезных обвинений

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что закрытость судебного процесса в отношении журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, обусловлена сутью серьезных обвинений, сам ход расследования в администрации президента не комментируют.

"Закрытый режим этого процесса обусловлен сутью предъявляемых обвинений, очень серьезных обвинений, мы не имеем права комментировать ход следствия, не имеем права также комментировать судебные решения", - сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связанный с закрытостью рассмотрения в суде дела Сафронова.

Песков подчеркнул, что необходимо дождаться судебного решения и "уже исходить из этого".

Он отметил, что после вынесения судебного решения, по всей видимости, согласно законодательству, будет возможность для апеллирования в определенных инстанциях.

"Этим при необходимости осужденный сможет воспользоваться", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Кремль знакомится со всем, что появляется в СМИ в связи с делом Сафронова.

Московский городской суд в понедельник огласит приговор Сафронову, обвиняемому в государственной измене. В ходе прений сторон 30 августа гособвинение попросило суд приговорить журналиста к 24 годам колонии строгого режима.

Хроника 07 июля 2020 года – 05 сентября 2022 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Дмитрий Песков Иван Сафронов
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