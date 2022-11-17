Минцифры до лета опробует виртуальные соцкарты для проезда в транспорте

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры до лета 2023 года планирует провести эксперимент по использованию гражданами виртуальных социальных карт для поездок в общественном транспорте. Опробовать такую карту смогут лица с подтвержденной учетной записью на госуслугах.

Это следует из проекта постановления правительства, опубликованого на на портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент предлагается провести с 16 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года в заинтересованных регионах. Виртуальные соцкарты будут опробованы "в целях предоставления гражданам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации мер социальной защиты (поддержки) при пользовании транспортными услугами".

Под виртуальной социальной картой понимается идентификатор, который сформирован с применением национальных платежных инструментов и дает гражданину возможность получать льготы с помощью мобильного приложения.

Сервис будет оказываться полностью в электронном виде без посещения МФЦ и органов соцзащиты.

Участие в пилотном проекте в добровольном порядке примут граждане, имеющие право на льготный проезд и подтвержденную учетную запись на федеральном портале Госусгуг.

Среди ведомств к эксперименту смогут подключиться высшие исполнительные органы регионов, которые заключили с Минцифры соответствующие соглашения, органы государственной власти регионов и организации, уполномоченные на принятие решений об оформлении виртуальных социальных карт. В эксперименте также примет участие оператор Национальной системы платежных карт.

О результатах эксперимента Минцифры доложит правительству.