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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Льготники смогут оформить виртуальную соцкарту для проезда в общественном транспорте

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские льготники смогут оформить виртуальную социальную карту для проезда в общественном транспорте в рамках эксперимента, который начался 1 июня, сообщает сайт правительства. Постановление об эксперименте подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент будет проходить на добровольной основе в заинтересованных регионах до 1 июля 2024 года.

Чтобы создать виртуальную социальную карту, нужно будет привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности, объяснили чиновники.

После этого будет достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте - система сразу определит, есть ли у гражданина необходимая льгота, и в случае подтверждения ему разрешат проехать бесплатно.

При этом при желании льготники смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений.

Мир Михаил Мишустин Mir Pay
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