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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В Кремле не обладают информацией о разделенных при эвакуации с Украины семьях

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не обладают информацией о том, что при эвакуации с территории Украины в РФ отмечались случаи разделения семей.

На вопрос журналистов, какие меры принимаются для воссоединения детей, разлученных с семьями во время эвакуации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мне неизвестно о том, чтобы было какое-то разлучение с родителями и что какие-то отдельно дети были эвакуированы".

По словам Пескова, нужно разбираться в каждом конкретном случае. "Есть дети, у которых родители погибли, есть дети, у которых в данный момент не оказалось родителей рядом и т.д., и т.п. Такие заявления абсолютно голословны", - подчеркнул Песков.

На заявление из Киева, что подобная эвакуация сродни депортации, Песков заявил: "Мы не согласны с этим".

Дмитрий Песков Украина
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