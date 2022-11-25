Президент пообещал особые меры для решения проблемы беспризорников на новых территориях

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, считает, что нужны особые меры для розыска беспризорных детей на новых территориях России и оказания им помощи.

Он заявил об этом на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.

"Вы сказали о беспризорных детях. Вот сейчас на этих территориях разворачивается только работа российских социальных служб. (...) просто развернуть работу социальных служб недостаточно. Там нужно принимать какие-то особые меры, связанные с поиском этих детей и с их поддержкой. И обязательно этим займемся", - пообещал он.