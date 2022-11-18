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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Россия намерена продолжить контакты с МАГАТЭ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия продолжит свои контакты с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с резолюцией этого агентства по поводу Запорожской АЭС.

"Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ", - сказал Песков журналистам в пятницу, комментируя призыв МАГАТЭ к России вывести с территории Запорожской АЭС своих военных.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию вывести военных с Запорожской АЭС и "прекратить все действия" на украинских ядерных объектах. Об этом сообщили в российском постпредстве при международных организациях в Вене. В постпредстве раскритиковали данную резолюцию.

Дмитрий Песков МАГАТЭ ЗАЭС
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