Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Москва призвала МАГАТЭ потребовать от Киева прекратить обстрелы ЗАЭС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Представитель российского МИД Мария Захарова призвала руководство МАГАТЭ "проявить решимость и ответственность" и потребовать от властей Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

"Убеждены, что руководству Секретариата Агентства в столь беспрецедентных обстоятельствах необходимо занять ответственную позицию. В качестве авторитетного и независимого международного органа надо, наконец, уйти от абстрактных осуждений и требований прекращения обстрелов ЗАЭС без адресной отсылки и четко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки, - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД. - Пришло время назвать вещи своими именами, иначе украинских националистов не остановить. Для этого нужны решимость и ответственность. Очень надеемся, что они будут проявлены".

Захарова напомнила о возобновлении артобстрелов территории внутри периметра станции и возникновении угрозы критической инфраструктуре ЗАЭС и жизням ее сотрудников.

Она обвинила страны Запада в том, что те "дали карт-бланш" руководству Украины "на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС".

20 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. 21 ноября гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что на станции есть риск атомной аварии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал МАГАТЭ не просто фиксировать обстрелы, а указывать, что они ведутся со стороны украинских вооруженных сил.

Хроника 24 февраля – 21 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
МИД Мария Захарова Запорожская АЭС Украина МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Профсоюз оценил дефицит врачей в российской медицине в 30%

Путин подписал закон о едином пособии гражданам с детьми и беременным

Путин подписал закон о едином пособии гражданам с детьми и беременным

"Росатом" планирует заливку бетона на АЭС в Венгрии в 2023 году

Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с кадрами в здравоохранении

Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с кадрами в здравоохранении
Военная операция на Украине

Кремль путем переговоров с Украиной хочет достигнуть целей СВО

Власти РФ займутся поиском причастных к расстрелу российских военных в Донбассе

Военная операция на Украине

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в РФ

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в РФ

Увеличен предельный размер компенсаций на инфраструктуру для пром- и технопарков

Увеличен предельный размер компенсаций на инфраструктуру для пром- и технопарков

В Думе предложили ввести штрафы до 1 млн руб. за пропаганду смены пола

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });