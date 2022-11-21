Москва призвала МАГАТЭ потребовать от Киева прекратить обстрелы ЗАЭС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Представитель российского МИД Мария Захарова призвала руководство МАГАТЭ "проявить решимость и ответственность" и потребовать от властей Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

"Убеждены, что руководству Секретариата Агентства в столь беспрецедентных обстоятельствах необходимо занять ответственную позицию. В качестве авторитетного и независимого международного органа надо, наконец, уйти от абстрактных осуждений и требований прекращения обстрелов ЗАЭС без адресной отсылки и четко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки, - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД. - Пришло время назвать вещи своими именами, иначе украинских националистов не остановить. Для этого нужны решимость и ответственность. Очень надеемся, что они будут проявлены".

Захарова напомнила о возобновлении артобстрелов территории внутри периметра станции и возникновении угрозы критической инфраструктуре ЗАЭС и жизням ее сотрудников.

Она обвинила страны Запада в том, что те "дали карт-бланш" руководству Украины "на продолжение безрассудных попыток нанести непоправимый ущерб ЗАЭС".

20 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. 21 ноября гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что на станции есть риск атомной аварии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал МАГАТЭ не просто фиксировать обстрелы, а указывать, что они ведутся со стороны украинских вооруженных сил.