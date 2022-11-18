Гендиректором АО "ГЛОНАСС" стал Алексей Райкевич
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором АО ГЛОНАСС, оператора системы "ЭРА-ГЛОНАСС", назначен Алексей Райкевич, сообщила компания со ссылкой на соответствующее распоряжение Росимущества от 17 ноября.
Райкевич будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.
Ранее он занимался инновационными проектами, включая внедрение отечественного софта и беспилотников, в АО "Роснано" и ПАО АФК "Система".
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