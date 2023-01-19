Утверждены кандидаты от правительства в совет директоров АО "ГЛОНАСС"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов для избрания в качестве представителей государства в совет директоров и ревизионную комиссию АО "ГЛОНАСС". Распоряжение выложено на официальном портале правовой информации.

В список кандидатов в совет вошли 14 человек. Среди них первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, замглавы Минтранса Дмитрий Баканов, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, заместитель главы Минцифры Андрей Заренин, первый замглавы ФСБ Андрей Ивашко, замглавы Минпромторга Альберт Каримов и референт Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Михаил Моргунов.

Также в список кандидатов в совет директоров вошли гендиректор "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, замгендиректора "Государственной транспортной лизинговой компании" Андрей Старков, губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин, замгендиректора РЖД Евгений Чаркин, первый замглавы МЧС Александр Чуприян, замглавы Минпромторга Василий Шпак и замминистра внутренних дел Виталий Шулика.

В перечень кандидатов в ревизионную комиссию включены советник отдела управления Росимущества Яна Александрова, ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества Денис Вуколов, советник генерального директора акционерного общества "ЦНИИмаш" Зверев А.В., директор департамента экономики и бюджетирования "Роскосмос" Артур Метов, а также директор департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Скачков.

Росимуществу, поручено обеспечить включение указанных кандидатов в список кандидатур для голосования.