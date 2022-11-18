Минюст расширил списки иноагентов

Музыкант Иван Алексеев (Noize MC) Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минюст в пятницу расширил список СМИ-иноагентов и физлиц-иноагентов. В список физлиц-иноагентов включены рэп-исполнитель Иван Алексеев (Noize MC), журналисты Ирина Шихман и Руслан Карпук, а также оппозиционеры Вячеслав Мальцев и Михаил Светов.

В список также попали правозащитница Олимпиада Усанова и сотрудник "Новой газеты" и сооснователь сообщества "Диссернет" Андрей Заякин.

Согласно данным министерства, внесенные в реестр занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Кроме этого, СМИ-иноагентами признаны журналист Дмитрий Колезев, а также татарский журналист и общественный деятель Ирек Биккинин.

Биккинин и Колезев стали 199-м и 200-м физлицами, признанными в России СМИ-иностранными агентами.