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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Минюст расширил списки иноагентов

Минюст расширил списки иноагентов
Музыкант Иван Алексеев (Noize MC)
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минюст в пятницу расширил список СМИ-иноагентов и физлиц-иноагентов. В список физлиц-иноагентов включены рэп-исполнитель Иван Алексеев (Noize MC), журналисты Ирина Шихман и Руслан Карпук, а также оппозиционеры Вячеслав Мальцев и Михаил Светов.

В список также попали правозащитница Олимпиада Усанова и сотрудник "Новой газеты" и сооснователь сообщества "Диссернет" Андрей Заякин.

Согласно данным министерства, внесенные в реестр занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Кроме этого, СМИ-иноагентами признаны журналист Дмитрий Колезев, а также татарский журналист и общественный деятель Ирек Биккинин.

Биккинин и Колезев стали 199-м и 200-м физлицами, признанными в России СМИ-иностранными агентами.

Минюст РФ Иван Алексеев Noize MC Ирина Шихман Дмитрий Колезев Руслан Карпук Вячеслав Мальцев Ирек Биккинин Михаил Светов Олимпиада Усанова Андрей Заякин
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